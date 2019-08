Schützenfest in Leichlingen : Marcel Meihsner regiert jetzt die Trompeter Schützen

Beim Schützenfest wurde am Wochenende ordentlich gefeiert und der neue König vorgestellt.

Bei guter Stimmung war ihm am Sonntagabend im Festzelt nahe der Schießanlage die Königsinsignien überreicht worden. Dass es zeitgleich in der Stadtmitte mit dem Weinfest, dem Vereinstag und den Trödeltagen eine große Konkurrenzveranstaltung gab, störte Präsident Boitz sehr. So lange er denken könne, sei das Schützenfest der Trompeter immer am vierten Wochenende im August gewesen – und auch diesmal wieder frühzeitig angemeldet. „Ich weiß nicht, wer sowas genehmigt“, sagte er.