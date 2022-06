Angriff auf Langenfelderin (22) : Versuchte Vergewaltigung an der Stadtbücherei

Leichlingen Das Eingreifen von Zeugen und die Gegenwehr der Frau verhinderten die Tat. Der Mann war der Langenfelderin zuvor bereits im Bus aufgefallen, weil er verwirrt wirkte.

Am Montagmittag hat die Polizei einen jungen Mann festgenommen, der eine Frau (22) an der Stadtbücherei vergewaltigen wollte. Gegen 12.30 Uhr informierten Zeugen die Polizei, dass eine junge Frau von dem Mann belästigt werde. Die Langenfelderin war in der Innenstadt unterwegs und wurde an der Stadtbücherei von einem Mann belästigt und bedrängt. Der sei ihr kurz zuvor bereits in einem Linienbus aufgefallen, in dem beide von Opladen nach Leichlingen gefahren seien. Er habe dabei auf sie einen geistig verwirrten Eindruck gemacht, sehr nervös gewirkt und im Bus auffallend häufig den Sitzplatz gewechselt, teilte die Polizei mit.