Große Nachfrage : Märchenhochzeiten auf Schloss Eicherhof

Info

Der Traukalender für 2020 wird am 28. August um Mitternacht geöffnet. Reservierungen sind per E-Mail an standesamt@leichlingen.de möglich. Infos über Trautermine auf Schloss Eicherhof unter www.schloss-eicherhof.de.

Der „SinnesWald“ Hier sind Trauungen in Ambiente mit eigenem Charme zu den Öffnungszeiten des Standesamtes und im Einzelfall auch außerhalb der Öffnungszeit nach Absprache möglich. Wer sich über den kulturellen Hintergrund und die Lage dieses Kleinods informieren möchte, findet Informationen auf der Internetseite www.sinneswald.net

Das „Trauzimmer“ im Rathaus

Hier sind Trauungen in kleinem Kreis (zwei bis maximal 15 Personen) während der Öffnungszeiten des Standesamtes sowie nach Absprache donnerstagsnachmittags und samstagsvormittags möglich.