Ferienprogramm : LTV-Camp weckt in Kindern die Tennis-Lust

Lotta und Hannah versuchten sich beim Camp zum ersten Mal an Vor- und Rückhand. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Kinder von fünf bis 15 Jahren lernten den richtigen Umgang mit der gelben Filzkugel – trotz der Flutkatastrophe. Die Sandplätze sind nämlich, anders als die in der Halle, schon wieder bespielbar.

Hannah und Lotta waren begeistert. Das zeigten allein ihre Gesichter. In den Ferien spielten die Freundinnen im Tenniscamp des Leichlinger TV erstmals mit der gelben Filzkugel. In Zukunft, sagen sie, wollen sie in den Verein eintreten. Was wohl Papa und Mama dazu sagen? Die waren vor allem froh, dass das Angebot in den Ferien überhaupt stattfand.

Denn wie viele Einrichtungen in der Blütenstadt ist auch die Tennisanlage des LTV vom Hochwasser betroffen. Die Brühe stand laut Abteilungschef Wolfgang Dörper einen halben Meter auf den Außenplätzen. „Wir spielen hier dieses Jahr kein Tennis mehr“, habe er beim ersten Anblick der Plätze Mitte Juli gedacht. Ein Platzbauer trocknete die Sandplätze, von denen fünf Mitgliedern zuvor tagelang Dreck abgetragen hatten.

Während die Außenplätze wieder bespielbar sind, sind die in der Halle ruiniert – so wie auch das Restaurant. Eine neue Dämmung und Seitenverkleidung und ein neuer Teppichboden müssen her. Die Abteilung wähnt sich dabei im Zeitplan, sagt Dörper: „Wir sind perspektivisch auf einem guten Weg.“ Bereits Ende Oktober soll der neue Boden da sein. Zwei Bautrockner trocknen die Halle nachts. Die Wintersaison wird wohl gerettet.