Aufarbeitung : Neues Buch über NS-Zeit im Bergischen Land

Rhein-Berg Die Autoren haben sich in dem Werk intensiv mit der Zeit der Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten in der Region auseinandergesetzt.

Eine neue Publikation zur Aufarbeitung der NS-Geschichte des Bergischen Landes ist jetzt mit dem Titel „Indoktrination. Unterwerfung. Verfolgung – Aspekte des Nationalsozialismus im Oberbergischen, Rheinisch-Bergischen und Rhein-Sieg-Kreis“ erschienen. Das LVR-Freilichtmuseum Lindlar, der Förderverein des Museums und der Geschichtsverein Rösrath sind die Herausgeber. Das 360 Seiten umfassende Buch kann im Museumsladen des Freilichtmuseums, über den Buchhandel oder via Postversand erworben werden. Information unter www.freilichtmuseum-lindlar.lvr.de.

28 Autoren aus Museen, Archiven, Forschungsstellen, Schulen und Geschichtsvereinen setzen sich in dem Werk mit der Zeit der Gewaltherrschaft im Bergischen Land auseinander. Die Beiträge beleuchten anhand lokaler und regionaler Beispiele die vielfältigen Aspekte des Nationalsozialismus im Oberbergischen, Rheinisch-Bergischen und Rhein-Sieg-Kreis. Anhand historischer Quellen bieten die Beiträge Einblick in die Mechanismen der schrittweisen Indoktrinierung der Gesellschaft. Die Publikation verstehe sich laut Herausgeber als Beitrag zur Aufarbeitung der NS-Geschichte, deren Erforschung in vielen Bereichen noch lange nicht abgeschlossen sei. ISBN: 978-3-932557-18-7. Preis: 29,90 €.