Lions engagieren sich seit 20 Jahren : Rund 110.000 Euro für die Blütenstadt

Bernd Kellersmann, Präsident der Leichlinger Lions, hofft auf viele Besucher am kommenden Sonntag. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Vor 20 Jahren wurde der Lions-Club Leichlingen gegründet, der sich für Bedürftige einsetzt. Am Sonntag wird Geburtstag gefeiert.

Im 20. Jahr nach seiner Gründung hat der Lions-Club Leichlingen – die „Löwen von Berg“ – allen Grund zu feiern. Seit 1999 ist es der Vereinigung, im Vereinsregister unter der Nummer 401671 beim Amtsgericht Köln eingetragen, gelungen, notleidende Menschen vor Ort und in verschiedenen Regionen der Welt mit 260.000 Euro zu unterstützen. Etwa die Hälfte der Summe ist in der Blütenstadt geblieben, rund 110.000 Euro wurden alleine durch den Verkauf des Adventskalenders eingenommen.

Der Erlös kam speziell jenen Familien zugute, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Mit ihren Sachspenden haben mehr als 100 Leichlinger Unternehmen seit nunmehr 17 Jahren zum Erfolg überhaupt erst beigetragen. Auch deshalb wird sich der Lions-Club am Sonntag mit einem besonderen Konzert bei den Sponsoren bedanken (siehe Info).

Jedes Jahr verkaufen die Lions Adventskalender für den guten Zweck. 8600 Euro konnten laut Lions noch vor Weihnachten 2019 an bedürftige Personen verteilt werden.

Konzert Klassische Werke präsentiert das Kammerorchester Leverkusen unter Leitung von Gabriele Nußberger zugunsten des Lions-Clubs Leichlingen am Sonntag, 19. Januar, um 17 Uhr in der Evangelischen Kirche Leichlingen-Witzhelden. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Die Adventskalender-Aktion wird auch in Zukunft fortgesetzt, ist aber nur eine von vielen Aktivitäten. Spenden werden unter anderem auch bei Benefiz-Konzerten oder regelmäßigen Veranstaltungen requiriert, wie etwa dem Verkauf von Elsässer Flammkuchen beim Leichlinger Bratapfelfest. Das gesamte Handeln von aktuell 29 Vereinsmitgliedern wird geleitet von dem Gedanken „We serve“ – wir bedienen.

Da der Altersdurchschnitt der Mitglieder bei 60 Plus liege, sei man an Verstärkung dringend interessiert. „Junges Blut tut uns gut“, so Kellersmann, dem überdies klar ist, dass die Zeiten längst vorbei sind, als der gemischte Club noch als exklusive Einrichtung galt. Eben weil er wisse, wie groß heutzutage das Freizeitangebot sei, werde es sicherlich nicht einfach, die passenden Mitglieder zu finden.