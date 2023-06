Rhein-Berg Kinder werden Umweltexperten im Forschungszentrum

Was sind erneuerbare Energien und warum sind so wichtig für uns? Wie genau funktionieren sie, was hat Müll mit Energie zu tun? Und welchen Beitrag können wir für den Umwelt- und Klimaschutz leisten, wenn wir unseren Müll richtig trennen und recyceln? Fragen, auf die Kinder zwischen sechs und elf Jahren in den Ferien eine Antwort im Forschungs- und Innovationszentrum Metabolon des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes (BAV) in Lindlar bekommen.