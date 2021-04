Umleitungen zur Autobahn 3 : Leverkusener Südring: Flüsterasphalt wird saniert

Leverkusen Ab dem morgigen Freitag wird gearbeitet. Der Willy-Brandt-Ring ist nur eingeschränkt befahrbar. Teils gibt es Umleitungen für Autofahrer, etwa zur Autobahn 3.

An zwei Wochenenden wird die Fahrbahn des Willy-Brandt-Ringes saniert. Dazu wird am morgigen Freitag, 16. April, vorübergenend eine neue Verkehrsführung eingerichtet. Das teilt die Stadtverwaltung mit. An dem Freitag wird die stadtauswärts führende Fahrspur gefräst, zunächst bei laufendem Verkehr. Ab 19 Uhr werden die stadtauswärtsführenden Fahrspuren ab der Edith-Weyde-Straße gesperrt, Umleitungen sind ausgeschildert. Die Sperrungen dauern bis Montag, 6 Uhr. Danach sind die Fahrbahnen wie gewohnt nutzbar.

Voraussichtlich an dem dann folgenden Wochenende, gutes Wetter vorausgesetzt, wird die zweite Hälfte der Fahrbahndecke erneuert. Der Ablauf entspricht dem am ersten Wochenende. Die Arbeiten sollen bis auf kleinere Restarbeiten am 25. April abgeschlossen sein, sofern die Witterung dies zulässt. „Um die Bauzeit so kurz wie möglich zu halten, hat die ausführende Firma zugesichert, die Tagesleistung zu erhöhen und samstags und sonntags zu arbeiten“, berichtet die Stadt weiter.