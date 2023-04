Leverkusener Grundschüler Feuer und Flamme für Chemie und Physik

Mit Stiften in den Farben Rot, Grün, Blau und Schwarz zeichneten Leonie, Anna und die anderen Mädchen und Jungen nächsten Tag in der Stadtbibliothek verschiedene Wege auf ihr Papier. Diese sollen die kleinen Roboter, die Ozobots, nachfahren. Am Ende des Programmier-Kurses lieferten sich alle Ozobots ein Wettrennen durch ein Labyrinth.