Vermeintlich Geschädigter erschien nicht zur Verhandlung : Streit unter Nachbarn endet vor Amtsgericht in Opladen

Streit unter Nachbarn endet vor Amtsgericht in Opladen

Leverkusen Der Nachbarschaftsstreit zweier Männer eskalierte über die vergangenen Jahre immer weiter. So weit, dass sich jetzt das Amtsgericht Leverkusen mit den Streithähnen auseinandersetzen musste. Dem Angeklagten wurde dabei vorgeworfen, seinen Nachbarn konkret bedroht zu haben.

Laut Staatsanwaltschaft kam es demnach am 4. Juli 2020 abermals zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Dabei habe der Beschuldigte gedroht, seinen Gegenüber bei nächster Gelegenheit aufzuhängen. Der Mann stritt die Tat ab. Und er kam schnell in einen Redefluss. Blumig und ausgiebig berichtete er dem Richter, welch nervige Angewohnheiten sein Nachbar doch habe. Dessen Eltern sind die Vermieter des Angeklagten. Sie stellen ihm und seiner Frau Räumlichkeiten für die Firma des Paars zur Verfügung.

Der Nachbar selbst erschien nicht als Zeuge vor Gericht. Offenbar befindet er sich im Gefängnis. Das berichteten sowohl der Angeklagte, als auch der einzige in diesem Fall aussagende Zeuge. Dieser sagte, er sei am Tattag auf dem Firmengelände gewesen. Damals sei sein Deutsch aber noch nicht gut genug gewesen, um alles verstehen zu können. „Vor allem nicht, wenn man so schnell redet. Das haben die gemacht“, sagte er.