Benefiz-Aktion : Kiwanis-Club Leverkusen spendet 40 Schulranzen

Bärbel Naumann-Klein (r.), Silke von Skwarczinsky und Klaus Grefges mit zwei der gespendeten Tornister. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Der wohltätige Verein hilft Leverkusener Kindern aus bedürftigen Familien. Rund 25 Prozent der Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahren seien in der Stadt von Armut betroffen, sagt Jugendamtsleiterin Angela Hillen.

Schuldezernent Marc Adomat ist beinahe ein bisschen neidisch, wenn er auf die schicken Ranzen blickt, die der wohltätige Kiwanis-Club Leverkusen in diesem Jahr 40 Kindern spendet. „Meiner war damals nicht so schön“, sagt er und lacht. Vielleicht zischte dabei die Erinnerung durch seinen Kopf, wie das bei ihm so war, als das Abenteuer Grundschule begann. „Das sind ganz hervorragende Ranzen, und wir freuen uns sehr über die Aktion.“ Der Bedarf, sagt Adomat, „ist leider da.“

Kinderarmut ist natürlich ein Thema in einer großen Stadt wie Leverkusen – und genau hier setzt die Aktion des Kiwanis-Clubs an. Rund 25 Prozent der Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahren seien in der Stadt von Armut betroffen, sagt Jugendamtsleiterin Angela Hillen. Für betroffene Kinder seien die gespendeten Tornister ein Segen. „Die Aktion richtet sich an angehende Grundschüler, deren Eltern nicht im Hartz-IV-Bezug sind, aber trotzdem zu wenig verdienen, um die Kosten für einen Schulranzen ohne weiteres selbst stemmen zu können“, erklärt Hillen.

In Zusammenarbeit mit den städtischen Kindertagesstätten wird jedes Jahr der Bedarf ermittelt Der Kiwanis-Club sorgt dann dafür, dass jedes Kind einen Tornister erhält – und zwar der Marke Scout, die seit Jahrzehnten bekannt ist für hochwertige Produkte. Dazu gibt es ein Federmäppchen, einen Turnbeutel und eine kleine Geldbörse. Die Zahl der gespendeten Ranzen variiert je nach Bedarf. 2019 waren es 55, in diesem Jahr sind es 40.