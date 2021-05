Leverkusener trainieren Windhunde : Windhunde: Auf flinken Pfoten durch Opladen

Leverkusen Das Ehepaar Schröder hat nicht nur selbst sechs Vierbeiner, sondern berät auch Leute, die sich für Hunde aus dem Tierheim interessieren.

Waren im Jahr 2019 noch exakt 7771 Hunde bei der Stadt Leverkusen registriert, so sind seither 132 Tiere hinzugekommen. Insofern rechnet nicht nur Gerd Kortschlag, Leiter des Tierschutzzentrums Leverkusen, damit, dass bald nach Corona viele der treuen Gefährten wieder abgegeben werden. Auch Claudia Kunow-Schröder und Stefan Schröder sind dieser Auffassung. Die Eheleute aus Opladen sind engagierte Hundetrainer und übernehmen die Vorkontrolle für diverse Tierschutzvereine in der Umgebung. Das heißt, die 46-jährige Referentin der Oberfinanzdirektion und der 52-jährige verfahrenstechnische Laborant bei Bayer beraten Personen, die sich für Hunde aus dem Tierheim interessieren. Und sie schauen, ob Tiere und Menschen zusammenpassen.

Kunow-Schröder: „Viele Leute sind jetzt im Home-Office und kommen gut klar mit den Welpen, die sie sich besorgt haben. Aber irgendwann wird der Hund schwierig, weil er in die Pubertät kommt. Dann wird der kleine Liebling in der Regel wieder abgegeben und landet im Heim.“ Ehemann Stefan Schröder fügt hinzu: „Die Leute fühlen sich auch deshalb mit ihren Problemen allein gelassen, weil Hundeschulen wegen Corona geschlossen sind und Welpenkurse zurzeit nicht angeboten werden können.“

Aba, Finn, Mia, Faro und Tomtom stammen aus spanischen Tierheimen, wo sie keine guten Bedingungen hatten. „Diese Hunderasse wird in Spanien zu Massen gezüchtet und zur Hasenjagd benutzt“, erläutert die Beamtin. Zugleich dienen die Tiere auf der iberischen Halbinsel als Grundlage für Wetteinsätze: Gewinner ist der Hund, der den Spuren des Hasen exakt folgt. Alle anderen und alte Hunde werden einfach aussortiert. Nach Ende der Jagdsaison werden sie an Bäumen erhängt, in Brunnen geworfen oder mit gebrochenen Beinen in den Bergen ausgesetzt.