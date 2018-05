Leichlingen/Wermelskirchen: Leonore Gärtner ist die neue Revierförsterin

Leichlingen/Wermelskirchen Die 27-Jährige hat den Forstbetriebsbezirk Großgrimberg übernommen. Sie ist verantwortlich für Pflege und Bewirtschaftung.

Ihr Einstand ist gleich ein Sprung ins kalte Wasser, auch wenn sie ihr Revier bereits kennt: Leonore Gärtner hat als Försterin den Forstbetriebsbezirk Großgrimberg übernommen und verantwortet nun die Pflege sowie die Bewirtschaftung der Staatswaldflächen im Bereich Wuppertal, Solingen, Remscheid und im nördlichen Teil des Rheinisch-Bergischen Kreises - also auch in Wermelskirchen bis Leichlingen.

Seit dem vergangenen Jahr ist die 27-Jährige in dem Revier tätig, das sie von Wolfgang Müller, der in den Ruhestand ging, übernommen hat. Bis Ende des Jahres haben die beiden gemeinsam gearbeitet, ehe sich der 66-Jährige komplett in den Ruhestand verabschiedet hat. Routinierten Dienst nach Plan kann sich Leonore Gärtner aber in ihrem Beruf nicht leisten, denn täglich stehen neue und oft auch unerwartete Aufgaben auf ihrer Agenda. Das kann beispielsweise die Beseitigung von Sturmschäden sein, die dann ganz oben auf der To-do-Liste steht. "Die Sturmschäden zu Beginn des Jahres waren in der hiesigen Region nicht so stark wie andernorts, aber es hat gereicht. Wir wollen schnell aufräumen", beschreibt die Försterin die Situation. Ziel sei dabei nicht nur die Verwertung des Holzes, sondern man müsse auch den Befall mit Borkenkäfern verhindern.