Reaktion auf Vorgabe der NRW-Schulministerin : Bräunl zum Abi im Mai: „Wir kriegen das hin“

Nach den Osterferien kommen die Abiturienten nochmal in die Räume des Gymnsiums zurück — sie sollen nochmals die Gelegenheit bekommen, sich mit ihren Lehrern auf die Abiturprüfungen vorzubereiten. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leichlingen Nach den Osterferien gehen die Leichlinger Abiturienten außerplanmäßig noch mal zur Schule, um sich auf ihre Prüfungen vorbereiten zu können. Die Lehrer des Gymnasiums haben ihren Schülern eine Video-Botschaft geschickt.

Abitur machen in Zeiten des Coronavirus bedeutet auch für die Leichlinger Gymnasiasten vor allem eines: flexibel bleiben. Am Freitag verkündete NRW-Schul- und Bildungsministerin Yvonne Gebauer, dass der Beginn der Prüfungen vom 21. April auf den 12. Mai verschoben wird. Sie enden am 25. Mai.