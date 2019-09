Bundesfinale : Leichtathleten der Klee-Schule fahren nach Berlin

Zum Jubiläums-Bundesfinale von "Jugend trainiert für Olympia und Paralympics" werden in der Bundeshauptstadt 4000 Athleten erwartet.

Jetzt kann es endlich losgehen: Am Montag haben zehn Leichtathleten, die zum Bundesfinale von „Jugend trainiert für Olympia und Paralympics“ nach Berlin fahren, neue T-Shirts und Jacken bekommen. Die Jungen und Mädchen treten in der Startgemeinschaft der LVR-Paul-Klee-Schule an, die das nordrhein-westfälische Landesfinale gewonnen und sich so für die Reise in die Bundeshauptstadt qualifiziert hatte. Verstärkt werden die Leichlinger Sportler von Läufer und Ausnahmetalent Enno Gronemeier aus Ostwestfalen und Schülern an Kölner LVR-Schulen.