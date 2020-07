Backsteinbau im Zentrum Leichlingens : Das Alte Rathaus ist schon teilsaniert

Ute Gerhards und Rebecca Hermann von der Stadt positionieren schon mal Zubehör in den bereits umgestalteten Veranstaltungsbereich im Erdgeschoss. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Die Stadt gewährt Bürgern erste Einblicke in das historische Gebäude, das sie 2018 erworben hat und das Treffpunkt für Bürger und Veranstatlungsort werden soll. Termin für die Besichtigung ist der 9. August.

Wer in der Vergangenheit nichts mit der Polizei zu tun hatte, kennt das markante Bauwerk mit dem Zwiebelturm im Zentrum von Leichlingen vermutlich nur von außen. Im Jahr 1892 diente es dem einstigen Bürgermeister Gustav Dahlmann als Amtssitz, von 1927 bis 1972 residierte die Sparkasse im Erdgeschoss, später mietete sich die Polizei dort ein.

Viele Bürger wissen deshalb auch nicht, dass der alte Sparkassen-Tresor nach wie vor in einem Raum steht, der demnächst zur Künstlergarderobe umfunktioniert wird. Oder dass die Gitter vor den Fenstern noch immer das Emblem des Geldinstitutes tragen. Am Sonntag, 9. August, ist das Haus erstmals zur Besichtigung freigegeben (siehe Info).

Am Sonntag, 9. August, von 11 bis 16.30 Uhr, können sich Bürger jeweils 30 Minuten unter Wahrung der geltenden Corona-Regeln im Erdgeschoss umsehen und eine Ausstellung zur Geschichte des Alten Rathauses besuchen. Dabei müssen die üblichen Abstandsregeln eingehalten und eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Vorherige Anmeldung bei Rebecca Hermann vom Kulturbüro ist Pflicht: E-Mail rebecca.hermann@leichlingen.de oder Telefon 02175/992-105.

Seit 2018 ist der Komplex einschließlich des Aluminiumanbaus – ab Mitte August wird dort das Sozialkaufhaus Globolus einziehen – wieder im städtischen Besitz. Sobald klar war, dass die Kreissparkasse den Massivbau verkaufen wollte, drängte Bürgermeister Frank Steffes darauf, das historische Haus erneut zu übernehmen. Das geschah mit Zustimmung des Rates und zum Preis von 1,2 Mio. Euro. „Mir war wichtig, das denkmalgeschützte Gebäude auch in Zukunft für die Bürger unserer Stadt zu erhalten“, erläuterte Steffes bei der ersten Besichtigung nach Abschluss der vorläufigen Sanierungsarbeiten. Vorläufig, weil vorerst nur eine 190 Quadratmeter große Teilfläche im Erdgeschoss renoviert wurde.

Dazu wurden unter anderem Zwischenwände eingerissen, eine Bühne samt Technik installiert, sanitäre Anlagen auf Vordermann gebracht und behindertengerechte Toiletten sowie eine Rampe für den barrierefreien Zugang eingebaut. Nächste Woche wird eine Küche für den Bistrobereich installiert. An den bisherigen Kosten in Höhe von 90.000 Euro beteilige sich die Städtebauförderung von Bund und Land mit einem Zuschuss von 60 Prozent.

Der Bereich im Erdgeschoss ist ab sofort als Erweiterung zum Bürgerhaus geplant, somit für die Zeit nach Corona als Versammlungs- und Veranstaltungsraum für bis zu 100 Personen konzipiert. Denkbar seien dort Lesungen der Bücherei oder Aufführungen der Musikschule, so Steffes. In der zweiten Umbauphase, voraussichtlich ab nächstem Jahr, ist vorgesehen, bei einer denkmalgerechten Sanierung auch das erste Obergeschoss umzugestalten. Wann und wie das Konzept genau greift, will die Verwaltung mit einem externen Büro festlegen. Insgesamt, sagte Steffes, solle das „Gebäude zu einem soziokulturellen Zentrum entwickelt und von möglichst vielen verschiedenen Vereinen genutzt werden.“