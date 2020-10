Bau einer Hochdruck-Leitung : Leichlingerin will Gaspipeline verhindern

Leichlingen Im Frühjahr soll der Bau einer Hochdruck-Gaspipeline auf Leichlinger Grund nahe der Wohnbebauung am Rothenberg beginnen. Wurden bei der Genehmigung Abstandsregeln und Naturschutz ausreichend berücksichtigt?

„Es ist ein Skandal! Ich glaube, die Leute wissen gar nicht, was da auf sie zukommt!“ Anwohnerin Stefanie Hanka, die seit vielen Jahren gegen den Bau einer Hochdruck-Gaspipeline nahe den Häusern am Rothenberg kämpft, befürchtet, dass die Bauarbeiten bald losgehen, die Anwohner aber nicht informiert sind. Auf Leverkusener Grund laufen bereits Vermessungen.

Seit mehr als 20 Jahren plant das Unternehmen Open Grid Europe (OGE) die unterirdische Ferngasleitung mit 70 bar Überdruck durch Leverkusen und Leichlingen bis nach Bergisch Gladbach. Ende 2022 soll sie in Betrieb gehen. Obwohl die Bezirksregierung Köln 2013 den Planfeststellungsbeschluss gefasst hat, Klagen vor Gericht gescheitert sind und der Bau genehmigt ist, will Hanka die Pipeline noch verhindern. „Ich sehe hier vor allem ein Versagen der Stadt Leichlingen“, beklagt die Anwohnerin. Denn: Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung empfiehlt bereits 2009 in einer Studie, einen Sicherheitsabstand von mindestens 350 Metern rechts und links der Pipeline einzuhalten. Die Stadt aber habe noch während des Planfeststellungsverfahrens den Bau neuer Wohnhäuser nahe der Trasse erlaubt. „Die können in dem Verfahren gar nicht berücksichtigt worden sein, wir brauchen eine neue Planfeststellung auf Basis der tatsächlichen Situation“, fordert Hanka.