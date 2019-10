Besonderes Trikot für den treuesten Fan : Mimmi Haberland – mit 90 der Star im LTV

Mimmi Haberland ist der treueste LTV-Fan. Dafür gibt’s im Kreise von Mannschaft und Trainer Björn Jakob ein Spezial-Trikot. . Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Vielleicht ist sie der älteste Fan der LTV-Basketballer. Fakt ist: Ab sofort ist die 90-jährige Mimmi Haberland offiziell der treueste Fan der Mannschaft.

Heimspiele sind schon etwas ganz Besonderes für Mimmi Haberland. So wie am vergangenen Samstag gegen „Dragons Rhöndorf 2“. Die Wahl-Leichlingerin, die vor 45 Jahren in die Blütenstadt zog, macht sich an solchen Tagen von zu Hause auf, um das Spiel der ersten Mannschaft der Basketball-Abteilung des Leichlinger TV zu sehen. Zu Fuß, versteht sich. Schließlich sind es ja nur „ein paar hundert Meter“, sagt sie. Und es würde ja auch bergab gehen. „Vorbildlich“ würden sicherlich viele sagen, gerade in Zeiten, wo das Wort Mobilitätswende Hochkonjunktur hat und bei Mimmi Haberland klimafreundlich in die Tat umgesetzt wird.

Doch eigentlich wären Adjektive wie „beachtlich“, „eindrucksvoll“ oder „bewundernswert“ eher passend. Denn Mimmi Haberland ist stolze 90 Jahre alt und – wenn man das so sagen darf – das „Urgestein“ in der Basketball-Familie des LTV. Diese Frau kennt jeder, schätzt jeder. Der Beweis dafür: Kaum läuft die agile Seniorin durch die Eingangstüre der Sporthalle der Realschule am Hammer, scheint’s, als ob die Basketbälle aufhören zu springen. Küsschen hier, Drücker da – Mimmi Haberland ist der Star. Vor allem am Samstag. Die große Leichlinger Basketball-Familie gratuliert ihr. Da nehmen die Basketballer das „Schlange stehen“ gerne in Kauf, um Geschenke an die Frau des Tages zu bringen. Vor allem eine ganz besondere, fast schon maßgeschneiderte Gabe:

Info Kennzeichen: immer gute Laune Apropos Basketballfamilie Eine positive Eigenschaft von Oma Mimmi Haberland hat sie bis zu den Enkeln vererbt. LTV-Spieler Jesse Haberland etwa beschreibt sich in seinem LTV-Steckbrief in drei Worten so: „Immer gute Laune“.

Weil sie wenige Tage zuvor ihren runden Geburtstag feierte, hat sich die erste Mannschaft etwas Besonderes für ihre „Mimmi“ ausgedacht: ein Ehrentrikot mit der Spielernummer 90. Um das Shirt an Mimmi zu übergeben, unterbricht die Mannschaft kurz vor der Ligapartie die eigene Aufwärmphase. Überreicht wird das Trikot, auf dem „Mimmi 90, treuester Fan“ zu lesen ist, von der gesamten Mannschaft samt Abteilungsleiter Björn Jakob: „Mimmi Haberland ist eigentlich der Verein“, sagt er voller Anerkennung. Und ergänzt: Ihre ganze Familie sei eine Basketballfamilie. So spielen ihre Enkelkinder Jesse und Anton in der ersten Mannschaft, und auch ihr Sohn Carsten Haberland ist als Jugendcoach im Leichlinger Verein aktiv.