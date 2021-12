Leichlingerin Lisa Schniesko schreibt neues Buch : Liebevoller Einsatz fürs Kinderhospiz

Leichlingen Die Leichlingerin Lisa Schniesko (22) engagiert sich für das Kinderhospiz Düsseldorf: Kürzlich sammelte sie Spenden. Nun steht ein Buch über die Einrichtung kurz vor der Veröffentlichung.

Schon als Schülerin lernte Lisa Schniesko das Kinderhospiz in Düsseldorf kennen und organisierte bereits 2015 in ihre Schule, der Leichlinger Realschule, die erste Spendenaktion für die in ihren Augen sehr wertvolle Arbeit der Einrichtung. „Ich war da und habe mich in die Arbeit verliebt.“