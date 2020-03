Hilfe für Infektionsschutz : 40 Mundschutze für die Feuerwehr genäht

Leichlingen Atemschutzmasken sind derzeit ein rares Gut, aber sie können mit einfachen Mitteln selbst genäht werden – so wie es Andrea Gschaider für die Brandbekämpfer gemacht hat.

Ihre Nähmaschine steht kaum still. Andrea Gschaider, die sich ehrenamtlich in der Leichlinger Bürgermeinschaft engagiert, näht in der Corona-Krise Masken. Die ersten 40 hat die Leichlingerin fertig und am Dienstag Stefan Meiner von der Feuerwehr übergeben. Vorgewaschen und direkt zum Gebrauch bereit, versteht sich.