Mit Europol-Masche : 44-Jährige um 45.000 Euro betrogen

Leichlingen Im März wurden im Rheinisch-Bergischen Kreis fünf weitere Fälle der Europol-Masche bekannt. In all diesen Fällen scheiterten die Betrüger.

Die Frau erhielt den Anruf bereits am Donnerstag, 10. März. Der angebliche Europol-Mann namens „James Hecker“ gab vor, dass ein auf ihren Namen angemieteter Mietwagen gefunden worden sei. Im Zuge der Ermittlungen hätten sich Hinweise auf einen großen Drogenfund sowie Schwarzkonten ergeben. Der Anrufer forderte die Odenthalerin auf, an ein extra eingerichtetes Konto für Kryptowährung sowie an ein Konto in Honkong insgesamt 45.000 Euro zu überweisen. „James Hecker“ kommunizierte den ganzen Tag über mit der 44-Jährigen, die alle Überweisungen online durchführte und ihm überdies ein Foto von sich zur angeblichen Identitätsfeststellung zusandte.