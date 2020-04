35 Euro pro Tag : Ein ruhiges Plätzchen im Gasthaus-Office

Wer in Ruhe arbeiten will, ist hier richtig: Andreas Baron bietet in seinem Gasthaus Platz für das Home-Office. . Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Die Corona-Krise macht kreativ: Andreas Baron bietet gewerblichen Kunden ein Ausweichquartier fürs Home-Office in seinem Gasthaus an.

Das Restaurant ist zu, die Schänke auch. Mittags und abends darf Andreas Baron zu Corona-Zeiten in seinem „Gasthaus zum Baron“ auf der Witzheldener Hauptstraße nur noch einen Abholservice für Speisen anbieten. Aber das wars dann auch schon für den Gastronom, der seit zwei Jahren mit dem Gasthaus und zugehörigem Hotel im Höhendorf durchstarten will. Oder doch nicht?

In seiner Not hat sich Baron etwas einfallen lassen, um zumindest ein bisschen die laufenden Kosten einzufangen: Für Firmen, Bürogemeinschaften und Einzelkämpfer, die aktuell im Home Office arbeiten, dafür zuhause aber vielleicht nicht die nötige Ruhe finden, bietet er seine Gasthaus-Zimmer an. Die gewerblichen Gäste können jederzeit einchecken, arbeiten und gehen, wann sie möchten. Gerne auch mehrere Tage am Stück.

Info 35 Euro kostet ein Bürotag im Gasthaus Adresse Das Gasthaus zum Baron befindet sich an der Hauptstraße 5 in Witzhelden. Vermietung Die Hotelzimmer werden nicht für touristische Zwecke, sondern nur an Kunden vermietet, die dort arbeiten wollen. Kosten 35 Euro kostet ein Bürotag im Gasthaus. Ein Getränk ist inklusive. Kontakt Andreas Baron ist telefonisch unter 02174 7179420 oder 0163 8146470 zu erreichen – sowohl fürs Abhol-Essen mittags und abends als auch für die Zimmerreservierungen.

35 Euro nimmt er dafür am Tag, Getränk inklusive. „Wer möchte, kann auch seine eigene Kaffeemaschine mitbringen, ohne den geht ja nichts“, sagt der Gastronom und zeigt sich flexibel. Außerdem gibt’s Kaffee bei ihm im Haus. Das WLan in seinen Räumen sei gut, so dass das Angebot auch an der Technik nicht scheitern werde.

Jetzt wartet er auf die ersten Besucher, die aus ihrem Home-Office ein Gasthaus-Office machen wollen. Andreas Baron wäre froh, wenn es angenommen würde, denn auch er sagt: „Die Nerven sind angespannt, es gibt schon Existenzängste.“

Zum Glück hat er eine Verpächterin, die ihm bei der Miete entgegenkommt. Sonst hätte er noch mehr Probleme. Mit seinem Außer-Haus-Speisen-Angebot hält er sich bereits über Wasser. Obwohl sich auch dieser Service noch mehr herumsprechen muss, hat er bereits jetzt den Eindruck, dass die Witzheldener die örtlichen Anbieter in der Krise gezielt unterstützen: Es kommen Nachbarn und holen Essen, von denen er weiß, dass sie normalerweise zuhause kochen. „Wir können uns auf die Kundschaft verlassen“, sagt Baron.

„Von den Hotelzimmern als Home Office habe ich gelesen“, berichtet er, wie er zu dieser Idee kam. Daraufhin habe er sich informiert, was in Corona-Zeiten überhaupt erlaubt sei, und erfahren: „Für die gewerbliche Vermietung darf ich das Hotel öffnen, also zum Beispiel für Monteure und Arbeiter und jetzt eben auch für Menschen im Home-Office“. Für touristische Zwecke aber bleiben die Zimmer zu, und darauf achtet er genau.