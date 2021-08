Genießen und Stöbern im Stadtpark : Leichlinger Winzerfest für Wetterfeste

Prosit: Ein gutes Tröpfchen in netter geimpfter, genesener oder getesteter Gesellschaft, um den Sommer ausklingen zu lassen, das mochten sich am Wochenende viele nicht entgehen lassen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Der Boden zertrampelt, die Laune bestens: Der Weingenuss im Stadtpark kam prima an, Trödelinteressenten taten sich dagegen schwerer, vor die Tür zu gehen. Händler hoffen nach Corona- und Hochwasser-Krise auf den verkaufsoffenen Sonntag

Leichlingen Es war viel los in der Blütenstadt an diesem Wochenende. Zwischen Winzerfest und Trödelmarkt holten sich bei oft schlechtem Wetter viele Leichlinger im Impfmobil den ersten oder zweiten Picks. Und am Sonntag öffneten daneben die Einzelhändler zusätzlich ihre Pforten.

Für sie ist der offene Sonntag gerade in dieser Zeit besonders wichtig. Die Corona-Pandemie und die Flut setzte ihnen zu. In der „Kinderkiste“ von Stefanie Deutsch und Monika Jellwitzki war schon immer wenig Platz. Spielzeug stapelte sich in dem kleinen Laden in der Innenstadt. Jetzt, sagen sie, ist dem noch mehr so. Denn ihr Lager, das ob der Lieferschwierigkeiten der Hersteller stark befüllt war, ging im Wasser der Wupper unter. Jetzt sind die Geschäftsfrauen gefordert, nur noch auf den Punkt zu bestellen, und das gestaltet sich schwierig. „Man muss ein bisschen improvisieren, aber das kriegen wir hin“, sagte Jellwitzki zu den Unwägbarkeiten.

Während sie den charmanten Laden öffnete, standen Linda Zabala und Pierre Kampmann bereits bei einem schönen Gläschen am Stand von Winzerfamilie Hammen. Schon am Vortag waren die Beiden auf dem Winzerfest im alten Stadtpark, in dem, so erzählten sie, eine Menge los war. Als zusätzlicher Zeitzeuge diente dabei der matschige Boden, auf den Kampmann zeigte. Der war von Fußabdrücken übersät.

„Es waren viele nette Leute da“, sagte der 52-Jährige. Dass Petrus entschied, die Blütenstadt am Sonntag mit Dauerregen zu beglücken, machte den Beiden nichts aus. „Es ist ganz toll, dass mal wieder was los ist“, betonte Zabala, „mir war auch das Wetter völlig egal. Dann zieht man sich entsprechende Kleidung an.“

So pragmatisch dachten die Besucher des Trödelmarkts im Stadtpark offenbar nicht. Es war das ganze Wochenende über nicht viel los, berichtete Verkäuferin Hannelore Schnackenbeck. Etwas enttäuscht blickte sie auf ihre verdreckten Schuhe. Einen Vorwurf machte sie den Leichllingern aber nicht. „Es ist schön, dass überhaupt Leute kommen“, sagte sie. Über das Jahr hinweg, kommt sie in der Region ordentlich herum. Die Solingerin trödelt für ihr Leben gern. Der Kontakt zu den Menschen, die frische Luft und das Handeln gefallen ihr dabei am besten.

Auf beiden Veranstaltungen galt die 3 G-Regel (genesen, getestet, geimpft). Wer also noch nicht über einen Piks verfügte, der konnte das schnell im Impfmobil der Feuerwehr aus Bergisch Gladbach nachholen. Am Vormittag bildete sich eine ansehnliche Schlange vor der Anmeldung. Bis Sonntagmittag erhielten Personen eine Impfung. Im Normalfall verimpfen die Verantwortlichen in einem Rettungswagen pro Tag 50 bis 150 Dosen, wie sie berichteten. In Leichlingen, erzählte einer der beiden Impfärzte, sei die Bereitschaft zur Impfung oft besonders hoch.