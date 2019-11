Weihnachtsaktion : An diesen Bäumen wachsen Wünsche

Die Leichlinger „WeihnachtsWünsche-Aktion“ läuft im zweiten Jahr. 2018 verteilten die Ehrenamtler 220 Geschenke.

Bald ist es wieder soweit, genauer gesagt in sieben Wochen: Das Weihnachtsfest naht, und ganz besonders die Kinder fiebern Heilig Abend ungeduldig entgegen. Manche Familien jedoch haben nicht genug Geld, um die Wünsche des Nachwuchses zu erfüllen. Das wollen Susanne Kornatz, Birgit Pohle, Brigitte Krautmacher-Hondrich, Ute Mertin, Dominika Drexler und Helga Szabó so nicht stehenlassen. Sie organisieren deshalb nach 2018 schon zum zweiten Mal ehrenamtlich die Aktion ,,Leichlinger WeihnachtsWünsche“.

Die katholischen und evangelischen Gemeinden unterstützen die WeihnachtsWünsche-Aktion wieder. Bei ihren Gottesdiensten am ersten Advent werden in den Kirchen Wunschbäume stehen. Die Gottesdienstbesucher können dort die Wünsche vom Baum „pflücken“.

Auf selbstgebastelten „Wunschbäumen“ werden diese Wunschzettel aufgehängt und stehen ab 25. November zwei Wochen lang im Bistro Café Lanzelot, in der Metzgerei Brandt, in der Kreissparkasse an der Neukirchener Straße, im Foyer des Rathauses, in der Stadtbücherei und in der Bäckerei Strieker in Witzhelden bereit.