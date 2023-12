Strafkammer in Wuppertal Leichlinger wegen Raubes vor Gericht

Sie traten gegen die Türe und verschafften sich Zugang zu einer Wohnung in der Breslauer Straße in Mettmann. Nicht zum ersten Mal, schon wenige Tage zuvor waren drei Männer dort eingebrochen. Der 23-jährige Bewohner und dessen Freundin sahen sich jeweils vermummten und bewaffneten Tätern gegenüber. Nun sitzen ein 26-Jähriger aus Erkrath und ein gleichaltriger Mittäter aus Leichlingen am Wuppertaler Landgericht auf der Anklagebank. Die Staatsanwaltschaft wirft den Männern schweren Raub, Körperverletzung und Bedrohung vor. Bei beiden Taten soll es einen weiteren Mittäter gegeben haben, der bislang als unbekannt gilt. Die Angeklagten haben dazu offenbar gegenüber den Ermittlern geschwiegen.