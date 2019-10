Trockenheit hinterlässt Spuren : Ein Wald mit großen Lücken

Rund 45 Hektar des Leichlinger Waldbestandes ist vom Borkenkäfer befallen. Trockenheit hinterlässt große Schäden.

Der strömende Regen und das Murmeln des Welterbachs an diesem Dienstagmorgen kann nicht darüber hinwegtäuschen: Der Leichlinger Wald hat zwei harte Jahre hinter sich. Viel zu trocken waren die beiden Sommer, die Schäden sind immens. „Bäume auf etwa 45 Hektar sind vom Borkenkäfer befallen und müssen gefällt werden“, bestätigt Förster Karl Zimmermann. Er ist für die Wälder in Leichlingen, Leverkusen, Langenfeld und Monheim verantwortlich. Etwa 900 Hektar Wald sind es in Leichlingen, 200 davon gehören der Stadt, der Rest befindet sich in Privatbesitz.