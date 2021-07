Leichlinger Verein „Crew“ : „Bistro Mampf“ erwartet seine Gäste

Leichlingen Ab sofort können Besucher in und um das Vereinshaus von Crew am Block nicht nur viel erleben, sondern sich auch im neuen Bistro „Crew-Mampf“ mit selbst gebackenen Waffeln, Kaffee, Kakao und Limo stärken.

So wurde ihr Vereinsheim am Block, ein ehemaliges Verwaltungsgebäude einer alten Jugendherberge, in den vergangenen Jahren nach und nach auf Vordermann gebracht. Nun hat sich die Crew mit dem Außengelände beschäftigt, das weiterentwickelt wird und vom Landesministerium für Kultur und Wissenschaft gefördert wird. Aus dem alten Spielplatz vor der Tür haben sie eine kleine Erlebniswelt geschaffen: Der alte Sandkasten ist einer schicken Bühne samt Technikvorbau gewichen. Dort sollen Konzerte, Lesungen und Events im Grünen stattfinden. Ein neuer, moderner Sandkasten wurde an anderer Stelle platziert und durch ein zusätzliches Waldtipi, das jetzt nur noch mit Blättern zuwachsen muss, erweitert. Das Herzstück der neuen Außenfläche ist allerdings das selbst gebautes Bistro „Crew Mampf“. Aus einem alten Bauwagen haben die Kids unter Anleitung von Zimmerin und Bauingenieurin Lydia Puttkamer (26) ein schickes Bistro gebaut und eingerichtet. Insgesamt weit über 800 Arbeitsstunden stecken darin.