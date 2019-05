Schnäppchenjagd : Leichlinger Trödeltage am Wochenende

Leichlinger Trödeltage am Wochenende

Leichlingen Die Leichlinger Trödeltage am kommenden Wochenende sind weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Im Gegensatz zu vielen anderen Trödelmärkten in der Region erobern hier die Trödler die Innenstadt im Stadtpark.

Die Trödeltage beginnen am Samstag, 1. Juni, um 10 Uhr und am Sonntag, 2. Juni, um 11 Uhr. Getrödelt wird jeweils bis 18 Uhr. Einige Trödelplätze sind noch verfügbar. Wer mitmachen möchte, kann sich noch anmelden. Ein Pavillon kann beim Veranstalter angemietet werden, zum Ausladen darf der Platz mit dem Auto befahren werden. Das Auto am Stand zu behalten ist ebenfalls möglich, die Autoplätze sind jedoch sehr begrenzt. Anmeldeformulare gibt es im Internet unter www.vs-ott.de.