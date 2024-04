Die regelmäßige Überprüfung hat wieder begonnen EVL überprüft Trinkwasserrohre auf Undichtigkeit

Seit Sonntag untersucht die Energieversorgung Leverkusen (EVL) mit einem Fachunternehmen das Trinkwasserrohrnetz in Leichlingen auf undichte Stellen. Die regelmäßige Überprüfung diene dazu, die Versorgungsnetze in technisch einwandfreiem Zustand zu halten und eine zuverlässige Versorgung zu gewährleisten, erläutert das Unternehmen. Dafür werden in den Nachtstunden Teile des Rohrnetzes straßenweise abgetrennt und kontrolliert. Die Versorgung mit Wasser bleibe aber gewährleistet, versichert der Energieversorger Rheinenergie. Undichte Stellen sollen dann tagsüber repariert werden. Rheinenergie weist darauf hin, dass es kurzfristig zu Druckschwankungen und in Ausnahmen zu einer leichten, nicht gesundheitsgefährdenden Braunfärbung des Wassers kommen könne. Es reiche ein kurzes Öffnen der Wasserhähne, bis wieder klares Wasser fließe. Die Arbeiten an den 125 Kilometern Rohrleitungen der Stadtwerke Leichlingen plus der Hausanschlüsse dauern mehrere Wochen.