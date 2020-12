„Mittendrin“ in Leichlingen : Theatertruppe bietet DVD statt Bühne live

Theater liegt der inklusiven Leichlinger Gruppe „Mittendrin“ im Blut. Das Foto zeigt eine Generalprobe aus 2017. Nun wurde es ein Film. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Die Pandemie machte es Bühnenakteuren schwer. Das gilt auch für das inklusive „Theater Mittendrin“ der Leichlinger Mebus-Körmann-Stiftung. Aber es gibt zum Glück Ersatz.

„Weil in diesem Jahr alles anders ist, können Sie nicht zu uns kommen, deshalb kommen wir zu Ihnen ins Wohnzimmer“, sagt Nicola Glück. Da das Ensemble des Leichlinger „Theaters Mittendrin“ sein diesjähriges Stück, einen Krimi, nicht aufführen konnte, entschied sich die Regisseurin, einen Film zu drehen. Unter erschwerten Bedingungen machten alle begeistert mit und trugen acht Stunden Sendematerial zusammen, das Glück am Schneidetisch in Form brachte. „Vergiftete Verhältnisse“, so heißt das neue Stück.

Schon eine Woche vor dem offiziellen Lockdown war klar, dass die Gruppe nicht gemeinsam würde proben können. Das war schmerzlich für alle, denn neben der künstlerischen Arbeit sind die Treffen der inklusiven Theatertruppe für alle Teilnehmer eine Herzensangelegenheit.

Info Zwei Wege, an den Film zu gelangen Die DVD kostet 12 Euro und ist über der Stiftung erhältlich, unter Telefon 02175 890 620 oder mkstiftung@gmx.de Außerdem kann die DVD im Rahmen der Aktion „Leichlinger Kunst verschenken“ erworben werden unter: https://www.leichlingen.de/kultur-und-bildung/staedtisches-kulturprogramm/leichlinger-kunst-verschenken

Nicola Glück suchte nach Lösungen, wie man trotz dieser physischen Kontaktsperre miteinander arbeiten könnte. Deshalb traf sich das Ensemble auf digitalem Wege, mit tatkräftiger Unterstützung der Eltern und Betreuer. „Videokonferenzen verlangen neben dem technischen Equipment und Knowhow eine besondere Disziplin der Teilnehmer. Alle haben sich darauf eingelassen, und so konnte nach ein paar Übungssitzungen tatsächlich virtuell geprobt werden“, berichtet die Regissuerin.

Für das vorhandene Bühnenstück musste eine neue Form gefunden werden. Glück schlug der Gruppe vor, aus dem Theaterstück ein Video- und Filmprojekt mit den Smartphones der Schauspieler zu machen. Jeder bekam den Auftrag, kleine Handyvideos von sich in seiner Rolle zu drehen. Das war gar nicht so einfach, denn man musste alles als Monolog filmen oder sich von den Angehörigen (Ehemännern, Eltern, Betreuern, Geschwistern…) filmen lassen. „Das war eine Herausforderung und zugleich ein Spaß für alle Beteiligten. So war die Zeit des Lockdowns mit interessanten Aufgaben gefüllt“, freut sich Glück.

Zu jedem Film oder Theaterstück gehören aber auch Dialoge. Diese wurden bei den Video-Sitzungen besprochen und live aufgezeichnet. Immer weiter entwickelte sich der Plot, und es entstand aus vielen kleinen Schnipseln ein Film in Form einer DVD.

Zum Inhalt: Ein runder Geburtstag wird gefeiert, und die Familie, eine Journalistin und die neugierige Nachbarin versammeln sich um den berühmten autistischen Künstler Erik Körmann. Seine Kinder Ruben, Pablo und Alice haben unterschiedliche Probleme mit dem berühmten Vater. Seine Schwester Clara, eine Operndiva, lebt in ständiger Konkurrenz mit dem Bruder und fürchtet, dass ihre Laster an die Öffentlichkeit kommen. Die langjährige Haushälterin und Vertraute der Kinder versucht, es allen recht zu machen und das Fest im Hause des Malers schön zu gestalten. Da lässt die Pflegerin die Bombe platzen: Sie behauptet, eine uneheliche Tochter der Malers zu sein. Große Aufregung. Am nächsten Morgen wird der Maler von der Haushälterin Hermine tot in seinem Arbeitszimmer aufgefunden. Die beiden Kommissare Franziska Kriegjeden und Kevin Schlaumaier beginnen mit ihren Ermittlungen.

Entstanden ist ein spannender, anrührender und zuweilen heiterer Krimi. Filmisch gibt es verschiedene Stilmittel wie Schwarzweiß-Mitschnitte aus den ersten Proben vor dem Lockdown, Handyvideos der Schauspieler in Farbe, diverse Mitschnitte aus den Videokonferenzen über die Ermittlungen durch die Kommissare und mit Blaufilter kenntlich gemachte Szenen nach dem Lockdown mit Hygienekonzept. Die Filmmusik hat Leander Glück am heimischen PC produziert.

Neu war für die Regisseurin der Umgang mit dem notwendigen Videoschnittprogramm. Aus den vielen verschiedenen Schnipseln hat sie eine Collage zusammengestellt.

Nicola Glück ist zufrieden: „Dieser besondere Film macht Spaß und zeigt, dass es immer Wege und Möglichkeiten gibt, miteinander Theater zu machen.“

