Tauschbörse in Leichlingen Gute Idee soll eine zweite Chance bekommen

Der Gedanke war nobel, an der Umsetzung hakte es etwas, und die Nachfrage war letztlich doch leider enttäuschend: Das Kinder- und Jugendparlament (Kijupa) der Blütenstadt hatte am Freitagabend eine Tauschbörse für Kids im Jugendzentrum organisiert. Zusammenkommen sollte dabei alles, was den Nachwuchs interessiert, jedoch vom ursprünglichen Besitzer nicht mehr mehr gebraucht wird: Videospiele, Kleidung, Bücher. Doch der erhoffte Erfolg blieb aus, allzu viele Teilnehmer hinter und vor den Tischen fanden sich nicht.