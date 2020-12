Jahrzehnte im politischen Einsatz für Leichlingen : Politiker Hans Gonska ist gestorben

Leichlingen Hans Gonska ist tot. Der langjährige Vorsitzende der SPD-Fraktion und engagierte Streiter für Witzhelden starb jetzt kurz vor seinem 79. Geburtstag.

Auch die Stadt erinnert an die politische Energie Gonskas, der mehr als 40 Jahre Leichlingen und die ehemaligen Gemeinde Witzhelden mitgeprägte. „Zur Kommunalwahl im Herbst 1969 wurde er als einziger SPD-Kandidat direkt in den Rat der damaligen Gemeinde Witzhelden gewählt. Von der konstituierenden Sitzung bis zur kommunalen Neugliederung 1975 war er Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion und stellvertretender Bürgermeister“, heißt es von der Stadtverwaltung. Hans Gonska sei entscheidend an den Vorbereitungen in Zusammenhang mit der kommunalen Neugliederung beteiligt gewesen. Bis Mai 2014 war er Ratsmitglied, darüber hinaus in weiteren Gremien, etwa Haupt- und Finanzausschuss und Bauausschuss.