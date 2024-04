Bei Sportwettkämpfen Leichlinger Schulen holen sich die Titel

Mit etlichen Titeln sind Leichlinger Schülerinnen und Schüler in jüngster Zeit von Sportwettkämpfen in die Blütenstadt zurückgekehrt. So sicherte sich das städtische Gymnasium bei „Jugend trainiert für Olympia“ auf Kreisebene in der vergangenen Woche in Leverkusen gleich drei Kreismeistertitel im Leichtahtletik-Mehrkampf.