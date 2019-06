Wettbewerb : Schüler informieren sich über Glyphosat

Der „Live Science“-Kursus des Gymnasiums hat an einem bundesweiten Wettbewerb zum Thema Ökolandbau teilgenommen.

Joel ist Schüler des Differenzierungskurses Biologie „Live Science“ in der achten Klasse des städtischen Gymnasiums „Am Hammer“. Schon früh hat er sich für Biologie interessiert. Medizin interessiert ihn besonders, doch auch die Ökologie hat es ihm angetan. Mit seinen Klassenkameraden hat er erfolgreich beim Schülerwettbewerb „Echt Kuh-l!“ teilgenommen.

Dieser buntesweite Wettbewerb beschäftigt sich mit dem Thema Ökolandbau und Fragestellungen rund um eine nachhaltige Landwirtschaft und Ernährung. In diesem Schuljahr stand der Wettbewerb unter dem Motto „Ackern für die Vielfalt: Teamarbeit in und mit der Natur“. Von mehr als 420 teilnehmenden Schulen wurden zehn Prozent geehrt, darunter auch der Differenzierungskursus „Live Science“, der mit Briefen an Leichlinger Landwirte zu überzeugen wusste.