Seit neun Jahren hat sie Gesangsunterricht an der Musikschule Leichlingerin gewinnt Landeswettbewerb bei Jugend musiziert

„Es macht einfach so viel Spaß“, sagt Carolin Köhler. Kein Wunder, dass die Leichlingerin (20) so begeistert ist: Am vergangenen Wochenende hat sie mit ihrem Klavierbegleiter Joschua Mitas den ersten Preis beim Landes-Musikwettbewerb „Jugend musiziert“ in der Kategorie „Musical“ gewonnen. Das allein aber reicht nicht aus, um auch am Bundesfinale in Lübeck Ende Mai teilzunehmen. Dafür brauchte sie eine „Weiterleitung“. Doch die Jury befand ihre Leistungen für so gut, dass sie auch das Ticket für die Reise in den hohen Norden zog.