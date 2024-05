Großes Event in der Balker Aue Rudelgucken: erst Reiten, dann Fußball

Dass der Leichlinger Reit- und Fahrverein (RV) sein 100-jähriges Jubiläum feiert, dürfte sich herumgesprochen haben. Am vergangenen Pfingstwochenende gab es mit den Leichlinger Dressurtagen Teil eins der Jubiläumsturniere in der Balker Aue, an diesem Wochenende folgt das Springreiter-Turnier. Insgesamt 16 Prüfungen für verschiedene Klassen sind über die drei Tage angesetzt, mit dem „Großen Preis von Leichlingen“, einer Prüfung der Klasse S, als Höhepunkt am Sonntag. Aber nicht nur Reitsportkenner sollte es am Wochenende auf die Anlage ziehen: Fußballfans können sich auf eine Live-Übertragung des DFB-Pokalfinales auf der großen Videowall freuen. „Meines Wissens die einzige Public-Viewing-Veranstaltung in Leichlingen“, sagt RV-Vorsitzender Oliver Kuntze.