Kommt jetzt der Gang vors Gericht? Rat besiegelt das Ende der Naturfreunde Am Block

Am Ende gab es keine Diskussionen mehr, nur noch ein letztes Plädoyer für die Naturfreunde von Matthias Ebecke (SPD): Die Mehrheit im Rat mit CDU, Grünen, BWL und FDP aber wollte endlich ihr Anliegen umgesetzt sehen, den Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan Am Block aufzuheben. Nach monatelangen Diskussionen kam es deshalb am Montagabend genau so.