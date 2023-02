Jeckes Treffen Leichlinger Prinzenpaar mit Minister-Doppel bei der CDU

CDU-Vorsitzender Maurice Winter skizzierte in seiner Rede nicht nur Ausmaß und Auswirkungen des Ukraine-Krieges, sondern auch die hiesigen Krisen. Die Schul- und Bildungsministerin hob die Herausforderungen des Bildungssystems hervor, darunter Lehrkräftemangel, Digitalisierung, Förderung sozial benachteiligter Jugendlicher und Gewalt an Schulen. Einig waren sich die beiden Redner mit Herbert Reul, dass ehrenamtlich engagierte Menschen einen wichtigen Anteil am Erhalt der Demokratie hätten.