Leichlinger Pilzzüchter Marseille feiert 50. Jubiläum

Leichlingen Als Peter Marseille vor 50 Jahren seinen ersten Pilz züchtete, wurde er belächelt. Heute produziert er 26 Tonnen Champignons pro Jahr.

In Bergerhof ist er zu Hause, Peter Marseille, der heute mit 66 Jahren für sein fundiertes Fachwissen in der Mykologie und speziell in der Pilzzucht weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist. Regelmäßig wird der Champignonzüchter für Vorträge auf nationalen und internationalen Kongressen eingeladen und kümmert sich nicht nur bei anstehenden Bundesgartenschauen darum, die Kunst der Aufzucht der Edelgewächse zu präsentieren und weiterzuvermitteln. Auch durch seinen Betrieb führt er regelmäßig interessierte Gruppen, Kinder und Senioren und auch Delegationen aus Argentinien, Brasilien und China waren schon bei Marseilles.

„Anderen etwas beizubringen liegt mir“, sagt der Landwirt, der den Familienbetrieb bald an seinen Sohn Tim (26) weitergeben will, um sich stärker der Wissensvermittlung zu widmen. Denn dass heute mehr Menschen mehr Pilze essen, sei auch ein Stück weit sein Verdienst, sagt er. Wie kein zweiter wirbt Marseille für das Knollengewächs. „Champignons sind zwar das teuerste Energiegemüse, aber auch das gesündeste.“ Welcher Pilz, gegen welches Wehwehchen hilft, Marseille weiß es und erklärt in einem Nebensatz, dass natürliche Antibiotika in Pilzen stecken und durchaus in der Lage seien, durch den Verzehr einen erhöhten Blutdruck zu senken.