Das Fest des Heiligen Geistes Was Pfingsten für Leichlinger Pfarrer bedeutet

Pfingsten ist ein sehr altes Fest, das seine Wurzeln in der jüdischen Tradition hat. Christen feiern an Pfingsten das Kommen des Heiligen Geistes über die Menschen, so dass sie wieder Mut fassten. Anders als Weihnachten oder Ostern ist Pfingsten in den westlichen Staaten kaum Teil der Zivilreligion. Es gibt keine populären Bräuche, die mit Osterfeuer oder Weihnachtsbaumschmücken vergleichbar wären. Wer Bescheid weiß, muss es schade finden, dass dieses wichtige Fest, das auch die Geburtsstunde der Kirche markiert, in den Familien kaum Beachtung findet. Wir haben die drei Pfarrer der Evangelischen Gemeinde Leichlingen gefragt, was Pfingsten für sie bedeutet und wie sie selbst die Feiertage verbringen.