Zu viel vorm Smartphone : Leichlinger Optiker warnen vor früher Kurzsichtigkeit

Optiker Franz Reckmann (l.) bietet ein neues Verfahren an, um die Sehschärfe und die Gesundheit der Augen zu testen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen „Ihre Bildschirmzeit betrug in der vergangenen Woche: ...“ – kennen Sie diese Meldung auch? Wir sollten sie ernst nehmen. Besonders in jungen Jahren ist zu langes und zu häufiges Starren auf Bildschirme aller Art, vom Smartphone bis zum PC, schädlich. Leichlinger Optiker raten: Einfach mal in die Ferne schauen.