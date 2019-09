Leichlinger Obstmarkt : Ein Fest für die ganze Familie

Beim Obstmarkt präsentieren sich 130 Aussteller in der Balker Aue. Unter anderem werden hitzeverträgliche Pflanzen vorgestellt.

Vom 3. bis zum 6. Oktober findet in diesem Jahr der 123. Leichlinger Obstmarkt in der Balker Aue statt. Was ab Ende des 19. Jahrhunderts vor allem der Vermarktung Bergischen Obstes und Gemüses diente, hat seine regionalen Grenzen mittlerweile weit hinter sich gelassen. An 130 Ständen auf 10.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren sich auf dem Obstmarkt zwar unter anderem drei lokale Obstbauern.