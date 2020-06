Traditionstermin fällt 2020 aus : Obstmarkt – neuer Glanz im Herbst 2021

Leichlingen Die Traditionsveranstaltung muss wegen des Corona-Großveranstaltungsverbots pausieren. Die Stadt holt die Messe 2021 zurück in die Innenstadt.

Der 4. Oktober ist in diesem Jahr ein Sonntag. Erntedanksonntag. Und das hätte wunderbar zusammengepasst mit dem Leichlinger Obstmarkt, bei dem gerne knackige Äpfel so richtig zum Reinbeißen im große Veranstaltungszelt wie just vom Baum gepflückt um die Wette leuchten.

Gesetz Weil die Veranstaltungsfläche in der Balker Aue zu weit von der Innenstadt weg ist, hätte es 2020 keinen Kaufsonntag gegeben. Die Ladenöffnung würde dann nicht den Gesetzen in NRW entsprechen. Mit dem Markt in der Innenstadt besteht die Chance wieder, einen Kaufsonntag anzudocken.

Erste Neuerung der Veranstaltungsort. In der Balker Aue steht in den nächsten Jahren der Bau einer Sporthalle und einer Kita an. Zwischen Baukränen kann der Markt nicht stattfinden. Die Stadt will „den Traditionsmarkt wieder zu seinen Ursprüngen ins Stadtzentrum zurückzuholen“, heißt es. Dort fand er zwischen 1964 und 1971 auf dem Gelände Cremers Weiden – „Teil des heutigen Neuen Stadtparks“, erinnert die Stadt – statt und „erlebte in dieser Zeit einen Boom wie zuletzt in den 1920er-Jahren“. Wird der Förderantrag zur Innenstadt bewilligt und die Arbeiten in den beiden Parkanlagen im Stadtzentrum rechtzeitig fertig, heißt es weiter, „wird der Obstmarkt im kommenden Jahr im Alten und Neuen Stadtpark stattfinden“. Die beiden Parks sollen als Event-Meile mit der passenden Infrastruktur – Strom, Wasser, Abwasser – hergerichtet werden. „Auch die Bodenbeschaffenheit im Alten Stadtpark wird unter witterungsfesten Gesichtspunkten so vorbereitet werden, dass dort ein großes Ausstellungszelt aufgestellt werden kann“, berichtet Stadtsprecherin Ute Gerhards.