Veranstaltungsreihe : Netzwerk zeigt Wege aus der Depression

Guido Garlip und Claudia Wolf mit weiteren Mitgliedern des Leichlinger Netzwerks Depressionen bei der Vorstellung des Programms. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Am Freitagabend startet die Veranstaltungsreihe „Wege aus der Depression – was die Seele stärkt“ mit einer Lesung von Markus Bock.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Depression ist die häufigste seelische Erkrankung, die es gibt.“ Das sagt Guido Garlip, Chefarzt der Abteilung für Gerontopsychiatrie und Neurologie der LVR-Klinik Langenfeld. Die LVR-Klinik gehört zum Leichlinger Netzwerk Depressionen, das 2017 gegründet wurde und Menschen berät, die selbst oder deren Angehörige an Depressionen erkrankt sind. Gemeinsam laden die Netzwerker ab Freitag, 6. September, zu einer Veranstaltungsreihe ein, die auf das Thema aufmerksam machen soll und bei denen die Besucher wichtige Informationen erhalten.

Den Auftakt macht am Freitag, 6. September, Markus Bock mit einer Lesung in der Aula Am Hammer. „Verbockt! Die Depression hat mich bestimmt. Jetzt bin ich dran. Vielleicht“ lautet der Titel des Abends. Los geht es um 19 Uhr, dann spricht Bock darüber, wie Depressionen und Suizidgedanken sich anfühlen und was bei einer Therapie passiert. Dabei liefert er einen ungeschönten Blick auf die Gefühlswelt in depressiven Lebensabschnitten. Einlass ist um 18 Uhr, an einem Büchertisch gibt es Informationen zum Thema.

Info Claudia Wolf ist Ansprechpartnerin Eintritt Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist kostenlos. Ansprechpartner für das Leichlinger Netzwerk Depression ist Claudia Wolf, Telefon 02175 992 250. Mitglieder Alpha, Diakoniestation Leichlingen und Witzhelden, Die Kette, LVR-Klinik Langenfeld, Montanus-Apotheke, Ökumenischer Hospizdienst Leichlingen, Pilgerheim Weltersbach, Stadt Leichlingen.

Bogenschießen gegen Depressionen heißt es am Sonntag, 29. September, von 14 bis 17.30 Uhr. Der Verein Alpha lädt ein, am Naturfreundehaus, Am Block 4, diese Sportart auszuprobieren. Menschen mit einer Depression berichteen häufig von einer inneren Unruhe, ständigem Gedankenkreisen. Konzentration und Aufmerksamkeit fallen oft schwer. Hier könne das Bogenschießen helfen, innere Ruhe zu finden und Kontakte mit anderen zu knüpfen, heißt es von Alpha. Ein Shuttle-Service bringt die Teilnehmer vom Rathaus zum Naturfreundehaus: Abfahrt jeweils 13.30, 14.30 und 15.30 Uhr.

Weiter geht die Veranstaltungsreihe am Dienstag, 1. Oktober. Um 19 Uhr informiert Guido Garlip in den Räumen des Ökumenischen Hospizdienstes, Brückenstraße 23, über die Krankheit. Was ist eine Depression? Wo bekomme ich Hilfe? Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Und was ist mit den Angehörigen? Diese und weitere Fragen beantwortet Garlip in einem Vortrag und steht für Fragen zur Verfügung. Einlass ist um 18 Uhr. An einem Büchertisch gibt es weitere Informationen zum Thema.

Markus Bock liest am Freitagabend in der Aula. Foto: Endermann, Andreas (end)