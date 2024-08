Kooperation mit Musikhochschule Detmold Leichlinger Musikschule setzt auf Talentförderung

Die Johann-Wilhelm-Wilms-Musikschule hat einen neuen Kooperationspartner. Eine Zusammenarbeit mit dem Jungstudierenden-Institut der Hochschule für Musik in Detmold hat die Ausbildungsmöglichkeiten an der Leichlinger Musikschule auf ein neues Level gehoben. „Wir haben zwar aktuell noch keine heißen Kandidaten in der Studienvorbereitung“, sagt Schulleiter Maximilian Zelzner. Aber es gebe durchaus sehr engagierte Schülerinnen und Schüler, die erfolgreich an Wettbewerben teilnehmen und vielleicht irgendwann für ein Jungstudium in Frage kommen. Für die dürfte die Möglichkeit zumindest ein zusätzlicher Ansporn sein. Außerdem gibt es einen unmittelbaren Nutzen für die Leichlinger, die künftig an bestimmten Veranstaltungen der Detmolder Hochschule teilnehmen können. Als Teil der Vereinbarung, die neben der Johann-Wilhelm-Wilms-Musikschule auch die westfälische Städtische Musikschule Hamm mit dem Detmolder Jungstudierenden Institut eingegangen ist, sollen Patenschaften vermittelt werden. Das heißt, Jungstudierende kümmern sich dann um einzelne Musikschüler und nehmen sie an die Hand, wenn sie Veranstaltungen in Detmold besuchen. Umgekehrt haben auch die Jungstudierenden etwas von der Vernetzungsoffensive NRW #patenschaftaufohrenhöhe. Sie bekommen die Möglichkeit, im Musikschul-Unterricht zu hospitieren. „Hier können sie erfahren, wie es sich anfühlt zu unterrichten, sowie etwas über die persönlichen Situationen und Niveaustufen zu erfahren“, erklärt Zelzner. Ein Praxistest also, der vielleicht hilfreich für die Berufswahl sein kann. Neben Hospitationen sind auch Praktika, Workshops zu didaktischen Themen, Konzertprojekten und anderes denkbar, von denen alle Beteiligten profitieren können.

Das Beste an der Vernetzung: Es fallen keine Kosten an. Allenfalls Reisekosten bei gegenseitigen Besuchen, die Schüler und Studenten selber tragen müssten. Zustande gekommen ist die „Patenschaft auf Ohrenhöhe“ durch Vermittlung von Judith Lenz, der Beauftragten für Nachwuchs- und Talentförderung sowie Fachbereichsleiterin Klavier an der JWW-Musikschule. „Sie ist eine sehr engagierte Kollegin“, lobt der Musikschulleiter. „Sie ist immer für eine sinnvolle Erweiterung unseres Angebots zu haben.“ Sie hatte persönliche Kontakte zum Detmolder Jungstudierenden Institut (DJI), weil ihr Sohn dort studiert.