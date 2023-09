Leichlinger „Flohkiste“ feiert Jahrestag Kita mit Kinder-Sauna wird 30 Jahre alt

1990 nahmen sieben Eltern in der Blütenstadt aus Verzweiflung und wahrscheinlich ein wenig Trotz ihre Herzen in beide Hände. Die schlechte Aussicht auf einen Kindergartenplatz für ihre Kleinen veranlasste sie zur Gründung der ersten Leichlinger Elterninitiative. Wenig später errichteten sie die Kita Flohkiste, die noch immer am selben Fleck steht.