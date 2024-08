Kommunalwahl 2025 im Rheinisch-Bergischen Kreis Leichlinger Jurist soll Landratskandidat werden

Arne von Boetticher ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Er lebt mit seiner Familie in Leichlingen. Der CDU gehört er seit dem Jahr 2007 an. Obwohl er Mitglied des CDU-Kreis- und des Leichlinger Stadtverbandsvorstandes der CDU sowie Pressesprecher der Christdemokraten in der Blütenstadt ist, trat er in seiner Heimatstadt bislang nicht allzu stark in Erscheinung. Seit 2024 engagiert er sich in der Lokalpolitik auch als sachkundiger Bürger im Leichlinger Stadtrat. Nach eigener Auskunft lagen seine politischen Themenschwerpunkte bislang auf Innen- und Rechtspolitik, insbesondere innere Sicherheit, Wirtschaftspolitik sowie Förderung und Unterstützung von Familien.