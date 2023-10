Leichlinger ist Opfer Polizei fahndet nach Kreditkartenbetrüger

Die Polizei fahndet nach einem Betrüger, der einen Leichlinger um Geld gebracht haben soll. „Eine bislang unbekannte männliche Person wird verdächtigt, in der Zeit vom 26. Juli bis 1. August die Kreditkartendaten eines Geschädigten aus Leichlingen missbraucht zu haben, um unter anderem Ware in einem Parfümgeschäft und bei einem Juwelier in den Köln-Arcaden im Stadtteil Kalk zu erwerben“, meldet die Polizei.