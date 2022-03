Montag früh geht es los : Leichlinger Hilfskonvoi für das Kriegsgebiet beladen

Leichlingen Der Hilfstransport des Leichlingers Chris Smith ist inzwischen auf neun Fahrzeuge angewachsen. Am Samstag wurden sie beladen, am Montagmorgen geht es zur polnisch-ukrainischen Grenze. Ein Bus des Unternehmens Hüttebräucker soll 70 Flüchtlinge mitbringen.

Ein Bus des Leichlinger Unternehmens Hüttebräucker soll 70 Frauen und Kinder aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine retten und wohlbehalten in die Blütenstadt bringen. Das ist die Mission des Leichlingers Chris Smith und seines Freundes Thommy Kalla.

Auf dem Hinweg werden ein bis unters Dach mit Hilfsgütern vollgepackter Bus und acht weitere Fahrzeuge auf eine 1500 Kilometer lange Reise bis zur polnischen Grenze gehen. Smiths Frau, die aus der Ukraine stammt, ist als Dolmetscherin dabei. Tagelang hatte die Initiative „humanitycare“ in Düsseldorf, Leichlingen und Langenfeld gesammelt. Am Samstag wurde gemeinsam mit vielen Helfern gepackt, am Montag früh soll der Konvoi starten.