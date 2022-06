Leichlinger setzen Choreografie in Opladen um : Weltrekord im Reihentanz ist geknackt

Leichlingen/Opladen Die Anspannung war vor Beginn des Experiments zu spüren. Dass sie sich danach in Jubel verwandelte, auch: Die Leichlinger Tanzschule Körber hatte zum Rekordversuch eingeladen. Junge wie ältere Tanzbegeisterte ließen sich das nicht entgehen.

Alle Mitwirkenden jubelten, nachdem am Sonntag feststand, dass der Weltrekord „Größter Reihentanz an unterschiedlichen Orten“ gelungen war. Zwar stand das genaue Ergebnis zu dieser Zeit noch gar nicht fest. Aber nachdem die Organisatorin und Inhaberin einer Tanzschule in Sinsheim per Funk die Zahl der Teilnehmer aus den teilnehmenden Tanzschulen in verschiedenen Städten mitgeteilt hatte, war sofort klar, dass sich weitaus mehr als die geforderten 500 Personen beteiligt hatten. Die Rede war von insgesamt 1700 Akteuren.